Twee nieuwe leden bij raad van toezicht Nivel

Zij volgen Erik Dannenberg en Frida van den Maagdenberg op die aftreden vanwege het aflopen van hun tweede termijn. De rvt van het Nivel bestaat daarmee nu naast Doomernik en Ronald de Meij uit Henk Smid (voorzitter), Aartjan Beekman en Sophia de Rooij.

Chris Doomernik

De komende vier jaar kan Chris Doomernik haar bedrijfskundige kennis en ervaring inzetten voor de rvt van het Nivel. Doomernik heeft ruime ervaring in directie, bestuur en toezicht, vooral in en om de gezondheidszorg. Ze pleit voor innovatie, onderzoek, ondernemerschap en publiek-private samenwerking. Met haar bedrijfsmatige en financiële profiel sluit ze goed aan bij de deskundigheid van de andere leden van de raad.

Ronald de Meij

Als wethouder in Zwijndrecht heeft Ronald de Meij de onderwerpen jeugd, welzijn, zorg, onderwijs en sport in zijn portefeuille. Daarnaast houdt hij zich bezig met veerkrachtige buurten, participatie en communicatie. Het Nivel is verheugd dat hij zijn expertise gaat inzetten voor een toezichthoudende rol in de gezondheidszorg; een rol die goed past bij zijn huidige en eerdere werkervaring als manager en bestuurder in het sociaal domein en de gezondheidszorg.