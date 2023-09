Tweede Kamer: Commerciële investeerders moeten weg uit huisartsenzorg

De Tweede Kamer wil dat geld voor de huisartsenzorg in de huisartsenzorg blijft en niet in handen mag komen van commerciële investeerders. Een motie van SP en ChristenUnie is donderdag door een Kamermeerderheid aangenomen.

In de motie staat dat het kabinet de noodzakelijke stappen moet zetten “die ervoor zorgen dat binnen de huisartsenzorg eigenaarschap van private equity partijen tot het verleden gaan behoren en er geen geld meer uit de huisartsenzorg naar derden verdwijnt.”

Maar hoe dat precies moet gebeuren en welke organisaties hieronder vallen, is nog niet duidelijk. De regering moet hier nu mee aan de slag. Premier Mark Rutte had eerder de motie ontraden op de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP).

Onderzoeken

“Geld voor zorg moet naar zorg”, zei partijleider Lilian Marijnissen van de SP in een toelichting. “Commerciële investeerders die winst willen maken hebben daarom niets te zoeken in onze zorg.”

Er lopen al diverse onderzoeken naar de private equity in de Nederlandse zorg en grotere huisartsenketens in de eerste lijn. Over die huisartsenketens lijken veel klachten binnen te komen en demissionair minister Ernst Kuipers onderzoekt of er een overnameverbod mogelijk is voor zorgpartijen die onderdeel zijn van een onderzoek van toezichthouders. (Skipr/ANP)