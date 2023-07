Kuipers onderzoekt overnameverbod in huisartsenzorg bij meldingen

Minister Ernst Kuipers onderzoekt of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) overnames kan verbieden binnen de huisartsenzorg als er meldingen over de overnemende partij zijn binnengekomen. Dit vertelde hij tijdens het debat over de eerstelijn in de Tweede Kamer.

Foto: sofiko14 / stock.adobe.com

NZa en IGJ voeren al een onderzoek uit naar ketenvorming in de huisartsenzorg. “Daarnaast verken ik nu al de mogelijkheid om de NZa de bevoegdheid te geven om de overnames door specifieke aanbieders te verbieden wanneer toezichthouders op basis van signalen onderzoek doen naar deze aanbieders”, antwoordde de minister na een vraag hoe hij paal en perk kan stellen aan de groei van private equity binnen de huisartsenzorg.

Klachten Co-Med en Centric Health

Over commerciële huisartsenketens zoals Centric Health en Co-Med komen veel klachten binnen, bij de toezichthouders. Zo zag de IGJ dat bij een huisartsenpraktijk van Centric Health de telefoon niet werd opgenomen. Verzekeraar DSW besloot daarom de keten niet meer te financieren. Ook over Co-Med kwamen veel klachten binnen bij de inspectie en eerder stapte het personeel bij een locatie in Zwolle op. Tegelijk groeien de ketens nog altijd.

Vragen om Goodwill

Kuipers doet verder een moreel appèl op huisartsen die hun praktijken verkopen om geen goodwill meer in rekening te brengen. Gevraagd naar een verbod hierop door SP-Kamerlid Jimmy Dijk laat de minister weten dat in 2015 al bleek dat dit mogelijk is omdat het inbreuk zou kunnen maken van het eigendomsrecht van de huisarts.

Goodwill is een boekhoudkundige term voor het deel van een overnameprijs dat niet duidelijk verantwoord kan worden in de prijs van een onderneming. Anders gezegd is het simpelweg de meerprijs die iemand wil betalen bovenop de de balanswaarde van een organisatie. Wanneer een huisarts de praktijk verkoopt en goodwill rekent, levert dat een drempel op voor jonge huisartsen omdat die dat niet kunnen financieren. Omdat commerciële huisartsen die hogere prijs wel kunnen betalen, zijn zij soms de enige partij die zo’n praktijk kunnen voortzetten.

‘Niet de bedoeling’

Kuipers merkt op dat er eerder een goodwillfonds is opgezet dat tussen 1987 en 2002 de goodwill binnen huisartsenpraktijken bij overnames afkocht en dat er ook gewoon een pensioenfonds is voor huisartsen.

“Ik vind het ook om die redenen ongewenst dat het vragen en betalen van goodwill zich weer voordoet. En ik doe via deze weg een moreel appèl op huisartsen om aan huisartsen te vragen om geen goodwill te vragen.” Hij kan niet uitsluiten dat er dus ook huisartsen zijn die eerder een praktijk hebben kunnen overnemen zonder goodwill te betalen, maar nu wel een praktijk verkopen en goodwill ontvangen. “En dat is absoluut niet de bedoeling.”