Tweede Kamer wil meer schooltandartsen

De Tweede Kamer wil dat meer kinderen naar de tandarts gaan. Dat kan via uitbreiding van het aantal schooltandartsen. Een motie van D66 en CDA is aangenomen door de Tweede Kamer.

De schooltandarts moet worden ingezet voor kinderen op het basis- en middelbaar onderwijs, wil de Kamer. Een op de vijf kinderen gaat niet naar de tandarts, stelt D66. Vooral kinderen die opgroeien in armere wijken laten de tandarts links liggen. In wijken met een lagere sociaaleconomische status, gaat soms meer dan een op drie kinderen niet naar de tandarts.

Rijke of arme buurt

Dat is onacceptabel, vindt de Kamer met D66. “Ik vind het niet kunnen dat je aan het gebit van een kind al kan zien of het in een rijke of een arme buurt opgroeit”, stelt indiener van de motie, D66-Kamerlid Fonda Sahla. Gevolg hiervan kan zijn dat kinderen die met een zwak gebit opgroeien, later wellicht veel geld kwijt zijn om hun gebit weer gezond te krijgen.

Het mijden van de tandarts door kinderen is uit financiële overwegingen niet nodig, omdat mondzorg voor kinderen bijna altijd binnen de basisverzekering valt, stellen D66 en CDA in hun motie. D66 meldt ook dat in die delen in Nederland waar een schooltandarts is veel meer kinderen naar de tandarts gaan.

Studenten gratis mondzorg

Het kabinet moet ook onderzoeken wat het kost om studenten tandheelkunde gratis mondzorg aan minima te laten geven. Een motie van D66 en CDA daartoe is aangenomen. Tevens moet het kabinet onderzoeken of mensen met schulden en/of betalingsachterstanden “enige vorm van mondzorg” kunnen krijgen. Dit onderzoek moet samen met gemeenten en zorgverzekeraars worden uitgevoerd. Een motie van D66 en DENK is eveneens aangenomen. (ANP)