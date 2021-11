Tweejaarregel BIG-herregistratie langdurig zieke artsen afgeschaft

Na aandringen van de Tweede Kamer, laat minister Hugo de Jonge in een Kamerbrief weten aan de slag te gaan met het ‘Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen’. De vaste VWS-commissie heeft bij de minister aangedrongen op een snelle uitvoering. “Dit is goed nieuws voor langdurig zieke artsen die willen herregistreren in het BIG-register”, reageert KNMG.