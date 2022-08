‘Uitbreiding prenatale test NIPT moet zorgvuldiger’

De uitbreiding van de NIPT, een prenatale test om te controleren op het edwards-, patau- en downsyndroom bij het kind, moet zorgvuldiger. Daarvoor pleiten twee ethici en een onderzoeker gezondheidsrecht in het NTvG, waar dagblad Trouw woensdag over schrijft.

De wetenschappers vinden het een nadeel dat met de test ook uitkomsten naar voren kunnen komen die niet bijdragen aan de screening die bedoeld is om “zinvolle reproductieve keuzes” te bieden. Met de test heeft een arts genetische informatie in handen die hij niet mag delen met de zwangere als deze waarschijnlijk niet de oorzaak kan zijn voor ernstige gezondheidskwalen bij het kind. Dat levert volgens de auteurs lastige situaties voor arts en ouders op.

Andere afwijkingen

Zwangeren die meedoen aan een onderzoek naar de NIPT kunnen de test nu al krijgen. Minister Kuipers van VWS heeft bepaald dat de test in april 2023 toegankelijk moet worden voor iedereen. De Gezondheidsraad adviseert om nevenbevindingen alleen te melden als de zwangere dat wil en als deze zeer waarschijnlijk ziekte veroorzaken of leiden tot ernstige gezondheidsproblemen bij het kind. Volgens de wetenschappers in het artikel wordt de NIPT daarmee sluipenderwijs uitgebreid.

Een werkgroep van deskundigen moet nog een richtlijn opstellen waarin staat welke genetische afwijkingen gedeeld moeten worden met de ouders. Momenteel krijgen 4 op de 1000 zwangeren te horen dat er een nevenbevinding is gevonden bij de NIPT, schrijft het RIVM. (ANP)