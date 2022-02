UMC Utrecht neemt voortouw in nieuw Europees instituut infectiebestrijding

UMC Utrecht is nauw betrokken bij Ecraid (European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases) een nieuwe non-profitorganisatie die klinisch onderzoek uitvoert naar infectieziekten voor zowel publieke als private sponsoren.

Het UMC Utrecht is een van de achttien partners binnen Ecraid. Het academisch ziekenhuis is verantwoordelijk voor het ziekenhuisnetwerk. Een netwerk dat bestaat uit meer dan duizend ziekenhuislocaties in meer dan veertig Europese landen. Marc Bonten, hoogleraar moleculaire epidemiologie van infectieziekten aan het UMCU, is aangesteld als CEO van Ecraid.

Samenwerking

In feite leidt een gebrek aan internationale samenwerking tot versnippering van onderzoeksinspanningen, inefficiënt gebruik van schaarse onderzoeksmiddelen en onvoldoende effect op de bestrijding van infectieziekten. Ecraid zal dit probleem verhelpen, meldt het UMCU op zijn website. Het netwerk voor klinisch onderzoek van Ecraid omvat ook huisartsenpraktijken, ziekenhuisinstellingen, pediatrische zorginstellingen, klinische laboratoria en instellingen voor langdurige zorg.

Bonten

Marc Bonten, CEO van Ecraid: “Dit is een historische kans om de publieke en private middelen te versterken die in Europa reeds zijn geïnvesteerd om duurzame netwerken voor klinische studies op te bouwen.”