Vooral in Utrecht meer patiënten met chronische aandoening voorspeld

Het aantal patiënten met diabetes, COPD, en hart- en vaatziekten zal in Nederland met gemiddeld 11 tot 14 procent groeien in de periode 2023-2030. Maar binnen Nederland dreigt vooral de regio Utrecht het centrum te worden van deze stijging.

De grootste stijgingen van Nederland worden voorspeld voor de werkterreinen van stichting Kanaleneiland Gezond, Stichting Gezondheidscentra Utrecht en Huisartsen Utrecht Stad. Het aantal diabetespatiënten in deze regio’s staat met een derde te stijgen tussen nu in 2030. Voor het aantal COPD-patiënten en patiënten met hart-en vaatziekten wordt een groei van 35 procent voorspeld.

Demografie

Dit meldt Kompas in Zorg in samenwerking met BS Health Consultancy. Zij voorspellen op basis van demografische ontwikkelingen de groei van patiënten met deze chronische aandoeningen per zorggroep van huisartsen. In de voorspelling wordt dus geen rekening gehouden met bijvoorbeeld lokale maatregelen om de aandoeningen tegen te gaan.

Zorggroepen bieden volgens een eigen vastgesteld programma zorg aan patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Het regionale werkgebied van de verschillende zorggroepen kennen ook een diversiteit in de verwachte mate van groei van de chronische aandoeningen diabetes, COPD en hart- en vaatziekten.

Amsterdam

Naast Utrecht groeit het aantal patiënten met deze aandoeningen ook relatief hard in zorggroepregio’s van Amsterdam, Almere, Den Haag, Rotterdam en Groningen.

In Krimpen aan den IJssel wordt juist de laagste groei voorspeld van rond de 1 procent. Alleen het aantal patiënten met hart- en vaatziekten stijgt iets harder. Ook in Ridderkerk en Terneuzen stijgt het aantal patiënten met chronische aandoeningen veel minder hard.