Utrechtse samenwerking tussen huisarts en thuiszorg bij versterken eigen regie ouderen

De wijkverpleegkundige gaat voortaan eerst met de hulpvrager in gesprek om te bekijken wat er nodig is. Samen kijken ze wat de oudere zelf kan leren, bijvoorbeeld met een hulpmiddel, technologie, of met hulp van anderen. Pas als het nodig is, wordt tijdelijke of blijvende professionele zorg geboden.

Consequent

Volgens de organisaties is het uniek dat huisartsen en thuiszorgorganisaties samen aan de slag gaan om de eigen regie van ouderen te versterken. “We scheppen duidelijkheid door consequent op dezelfde manier in gesprek te gaan met ouderen. Ook begrijpen we elkaar beter, en dat is goed voor de samenwerking.”

De samenwerking wordt ondersteund door het online communicatieplatform VIPLive Samenwerken.

Maatwerk

Drie grote activiteiten in de thuiszorg zijn inmiddels gestroomlijnd aan de hand van de nieuwe benadering: het aan- en uittrekken van steunkousen, persoonlijke verzorging en toedienen van medicatie. Een belangrijk uitgangspunt is volgens de organisaties dat passende zorg altijd maatwerk vereist. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een oudere zelfstandig kan douchen, maar toch ondersteuning krijgt, zodat er voldoende energie overblijft voor activiteiten die voor deze oudere echt belangrijk zijn.

Meer cliënten helpen

Thuiszorgaanbieder Careyn merkt dat met deze werkwijze meer mensen geholpen kunnen worden. De organisaties zoeken ook samenwerking op met andere organisaties, zoals andere thuiszorgorganisaties en het sociale domein.