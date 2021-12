Vaccinatie-afspraak verzetten tijdelijk niet mogelijk

Het is vanaf maandag 27 december tijdelijk niet mogelijk om bestaande vaccinatie-afspraken te verzetten. Op deze manier heeft het callcenter van GGD GHOR Nederland extra tijd om nieuwe boostervaccinaties in te plannen voor ouderen, zodat zij eerder aan de beurt komen.

Op dit moment gaat 40 procent van alle telefoongesprekken bij de Landelijke Vaccinatie Afsprakenlijn over het annuleren of verplaatsen van afspraken. Dit was eerder nog 15 procent. “Deze enorme toename van telefoontjes heeft een grote impact op ouderen die alleen telefonisch een afspraak kunnen maken”, aldus GGD GHOR.

Boosterafspraak vervroegen

Door alle telefonische verzetdrukte zijn minder digitaalvaardige mensen, zoals ouderen, later aan de beurt. Het kan ook gaan om mensen die geen DigiD hebben en dus uitsluitend telefonisch een afspraak kunnen maken. Door tijdelijk afspraken niet telefonisch te verzetten, heeft het callcenter de mogelijkheid om ouderen extra te benaderen om een afspraak te maken, indien zij dit nog niet hebben gedaan. Of om in bepaalde regio’s de boosterafspraken voor kwetsbare senioren te vervroegen.

Vanaf maandag 27 december is het tijdelijk niet mogelijk om een afspraak te verzetten. Wie vanwege uitzonderlijke omstandigheden, zoals een coronabesmetting of uitvaart, niet kan komen, wordt verzocht de afspraak via het Landelijk Vaccinatie Afsprakennummer te annuleren en online een nieuwe afspraak te maken.