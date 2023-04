Vaccinatie tegen RS-virus mogelijk in Rijksvaccinatieprogramma

Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen, dat met name in de winter rondgaat. Jonge baby’s kunnen ernstig ziek worden na infectie. In Nederland sterven nauwelijks nog kinderen aan RS, maar er belanden wel geregeld kinderen in het ziekenhuis. Volgens het UMC Utrecht moeten jaarlijks 150 tot 200 baby’s in Nederland naar de intensive care als gevolg van een infectie met het virus.

Deze week werd bekend dat een tweede vaccin tegen RS veilig en effectief is bevonden door wetenschappers van onder meer het UMC Utrecht. Het gaat om een vaccin dat wordt toegediend aan de zwangere. Die gaat antilichamen aanmaken, die worden doorgegeven aan de baby. Vorig jaar werd al een ander vaccin tegen RS goedgekeurd voor gebruik in Europa. Dat vaccin wordt toegediend aan de baby zelf.

De Gezondheidsraad laat weten dat de formele adviesaanvraag over de twee vaccins nog niet binnen is, maar de raad weet wel dat het ministerie eraan werkt. Overigens wijst een woordvoerster op het feit dat het vaccin dat aan de zwangere moet worden toegediend nog niet is goedgekeurd voor gebruik in Europa. Een advies over dat vaccin heeft alleen zin als dat is gebeurd, legt ze uit.

Wereldwijd is het RS-virus de tweede doodsoorzaak onder kinderen, na malaria, aldus het UMC Utrecht. (ANP)