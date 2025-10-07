Skipr

Thema: Preventie
Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker zeer effectief

Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus (HPV) voorkomt ongeveer 90 procent van de HPV-infecties die baarmoederhalskanker kunnen veroorzaken.

De Gezondheidsraad adviseert voortaan het 9-valente vaccin in te zetten dat beschermt tegen negen typen HPV en andere aandoeningen. Hiermee wordt de effectiviteit van de vaccinatie verder vergroot. Dit schrijft de raad in een advies aan het ministerie van VWS.

Baarmoederhalskanker

HPV is een seksueel overdraagbaar virus dat baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker kan veroorzaken, en ook aandoeningen zoals genitale wratten. Vaccinatie tegen HPV wordt sinds 2010 via het Rijksvaccinatieprogramma aangeboden aan kinderen rond de leeftijd van 10 jaar. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft de Gezondheidsraad de effectiviteit van het vaccinatieprogramma beoordeeld en gekeken of er aanpassingen nodig zijn.

De effectiviteit van de HPV-vaccinatie blijkt inmiddels ook uit de praktijk, nu de eerste lichting gevaccineerde vrouwen heeft meegedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Bij deze vrouwen werd veel minder vaak baarmoederhalskanker gevonden dan bij niet-gevaccineerde vrouwen.

Nieuw vaccin, meer bescherming

Momenteel wordt er gevaccineerd met het 2-valente vaccin, dat beschermt tegen de twee typen HPV die de meeste gevallen van baarmoederhalskanker en andere vormen van kanker veroorzaken. Op basis van wetenschappelijk onderzoek concludeert de Gezondheidsraad dat het 9-valente vaccin even goed beschermt tegen HPV als het 2-valente vaccin, maar dat het vaccin daarnaast ook tegen zeven andere typen HPV beschermt, zoals genitale wratten. Hierdoor kan met het 9-valente vaccin meer gezondheidswinst worden behaald.

