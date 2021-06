Vakbonden dreigen met acties rond cao-onderhandelingen umc’s

“Aangezien de werkgever niet bereid is om extra ruimte te zoeken voor een structurele salarisverhoging, rest ons niets anders dan de werkgever een ultimatum te stellen. Hiermee stellen we de werkgever nog éénmaal in de gelegenheid om in te gaan op onze eisen zoals geformuleerd in het gezamenlijke voorstel van de bonden”, aldus FNV Zorg en Welzijn. “Als de werkgever niet aan onze eisen tegemoet komt, zijn wij genoodzaakt door middel van collectieve acties een aanvaardbaar resultaat af te dwingen.”

3 procent

Eind vorige week bleek dat ondanks de inzet van een bemiddelaar de onderhandelingen niet vlot konden worden getrokken. De werknemersorganisaties zetten in op een loonsverhoging van 3 procent voor de medewerkers van umc’s, maar de ziekenhuizen vinden het te onzeker om de lonen te verhogen. “In deze economisch onzekere tijden hebben we als umc’s te maken met onvoorziene uitgaven, minder inkomsten en lopen we achter met investeringen”, vertelde Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en cao-onderhandelaar vorige week.

In mei demonstreerden medewerkers van Maastricht UMC+ en UMC Utrecht al tegen het uitblijven van een loonsverhoging. De cao UMC verliep op 1 januari van dit jaar.

Zorgvisie sprak met Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn, over het aanbod. “Onderhandel je ook zo met zorgverzekeraars, opleidingsinstituten of onderzoeksinstellingen?”, zegt zij. Gabriël Zwart, bestuurder van Maastricht UMC+ en cao-onderhandelaar namens de NFU, zegt verrast te zijn door de woorden van de vakbond. Hij benadrukt dat de partijen het ook voor 99 procent eens zijn. Lees meer op Zorgvisie >>