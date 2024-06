Van Ooijen: Gezondheidsbeleid mislukt door nauwelijks politiek draagvlak

Ook het verminderen van overgewicht in Nederland ziet hij als een groot onderwerp ‘waar onvoldoende voortgang is geboekt’, schrijft de NOS. Van Ooijen reageert in Nieuwsuur op het manifest van ruim twintig gezondheidsorganisaties, waarin zij de overheid oproepen om de aanpak van de verbetering van de volksgezondheid samen te versnellen.

Gezondheidsramp

Volgens de samenwerkende gezondheidsfondsen (SGF) is een gezondheidsramp in Nederland op komst. Van Ooijen vindt de term gezondheidsramp stevig, maar wel nodig. “Want er is echt iets aan de hand met onze volksgezondheid.”

Van Ooijen wil nog niet spreken van een mislukte missie. “Het is een perspectief wat je hebt voor 2030 – 2040. Op een aantal onderwerpen zijn we beter op weg dan op andere. Maar dat perspectief is er nog steeds. Alleen je moet wel lef hebben om de keuzes te maken die nodig zijn.”

Begin dit jaar bleek uit onderzoek van het RIVM dat het Nationale Preventieakkoord dat vijf jaar geleden is getekend, niet op alle punten het gewenste resultaat levert. Het aantal volwassenen en kinderen met overgewicht of obesitas zal volgens de modellen in de toekomst toenemen. Van Ooijen noemt dit een van de grote onderwerpen “waar we onvoldoende voortgang hebben geboekt”.

Sterke alcohollobby

Ook bij het terugdringen van problematisch drankgebruik is nauwelijks resultaat geboekt. Van Ooijen zegt dat de alcohollobby in de kamer “buitengewoon krachtig” is geweest. Een wetsvoorstel om een inflatiecorrectie op de alcoholaccijnzen door te voeren, ging daardoor van tafel, zegt hij. “Als we al niet meer bereid zijn om zulke, toch hele lichte maatregelen te nemen, waar zijn we dan nog wel toe bereid?”

Rookvrije generatie

De ambities voor een rookvrije generatie na 2040 worden ook niet gehaald, stelt het onderzoek. Ondanks maatregelen als accijnsverhogingen, neutrale verpakkingen en vermindering van verkooppunten. Het aantal vapende jongeren is bijvoorbeeld de afgelopen vier jaar verviervoudigd, dat zijn volgens Van Ooijen dan ook “schrikbarende cijfers”.