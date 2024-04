Van Ooijen in actie om vaccinatievertrouwen te herstellen

Van Ooijen begrijpt dat meer ouders twijfelen na alle polarisatie rond de coronavaccinaties. “En als je twijfelt en zoekt naar antwoorden, kom je ongelooflijk veel misinformatie, desinformatie en klinkklare onzin tegen”, aldus de staatssecretaris. “Daar moeten we meer tegenwicht aan bieden.”

Laagdrempelige informatie

Daarom wil het ministerie informatie makkelijker beschikbaar maken. Zo kunnen twijfelende ouders voortaan bellen met de Twijfeltelefoon. “Zoek alsjeblieft contact met een arts of verpleegkundige als je twijfelt, bijvoorbeeld online of via de Twijfeltelefoon of op het consultatiebureau.” Ook wordt de wijkgerichte aanpak versterkt, zoals het laagdrempelig aanbieden van vaccinaties in specifieke buurten. Die aanpak leidt tot goede resultaten in Amsterdam.

In gesprek met kinderopvangorganisaties en sleutelfiguren voor lastig bereikbare doelgroepen ontwikkelt en verspreid RIVM laagdrempelige informatie over vaccinaties. Van Ooijen kijkt ook naar de mogelijkheid of vrijwillige afspraken met techplatforms zinvol kunnen zijn. Bijvoorbeeld over onderschriften bij berichten die desinformatie bevatten of aanbevelingen bij berichten die medisch geverifieerde informatie bevatten. Ook wordt onderzocht hoe het opschalen gefaciliteerd kan worden van initiatieven als Dokters Vandaag, waarbij onafhankelijke artsen op social media antwoord geven op medische vragen.