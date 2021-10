Podcast Voorzorg: Van wilde ideeën naar concrete innovatie

Een van die organisaties is de Berkelhof. “We hebben heel veel wilde ideeën, Vilans hielp ons om die ideeën ook uit te voeren.” Hun project “Eén paar handen” ligt in lijn met hun visie dat zorg zo veel mogelijk onderdeel moet zijn van het normale leven. Door de vaste begeleiders van de kleinschalige ghz-instelling meer vaardigheden te alten ontwikkelen, hoeven cliënten minder professionals te leren kennen.

Zondevoeding

Als het bijvoorbeeld even niet lukt om die zondevoeding opnieuw te bevestigen, kan het even wachten tot de cliënt er aan toe is. De begeleider blijft toch wel in de buurt. In plaats van dat een verpleegkundigen een half uur heeft waarbinnen het moet gebeuren voor ze weer naar de volgende afspraak gaat.

Langdurende zorg

Over deze en andere innovatieve projecten in de langdurende zorg vertellen bestuurders Susanne Krisse en Vilans-directeur Rian van de Schoot in de Voorzorg podcast.

Deze podcast is gemaakt in samenwerking met Vilans