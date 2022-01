Veel positieve reacties op beoogde ministersposten Kuipers en Helder

Het formatieproces voor Rutte-IV is in volle gang. Naar verwachting zullen de nieuwe ministers zich op 10 januari presenteren. Ernst Kuipers (D66), nu nog voorzitter raad van bestuur van het Erasmus MC, is beoogd minister van VWS. Conny Helder (VVD) wordt de nieuwe minister van Medische Zorg. Helder is nu nog bestuurder bij zorginstelling tanteLouise uit Bergen op Zoom en bij branchevereniging ActiZ.

Inhoudelijke kennis

Vooral zorgprofessionals reageren positief op de benoemingen. In veel opmerkingen en felicitaties wordt benadrukt dat het fijn is om ministers te hebben met zoveel inhoudelijke kennis van het medische vak. Bart R. Schudel, huisarts, SCEN-arts en bestuurder zegt in Tubantia: “We verwachten wel veel van een dokter op deze post!”

Longarts Dingemans wenst Kuipers op LinkedIn heel veel succes op VWS. “Top dat er nu iemand vanuit de inhoud en met jouw kaliber op deze belangrijke ministerspost komt!”

Sluitstuk van Corona

“Ik heb het gevoel dat hij de juiste persoon is om het sluitstuk van corona te klaren”, zegt Peter Siersema, net als Kuipers maag-darm-leverarts. “Hij is slim, doorziet dingen snel, heeft een tomeloze energie, is ontzettend optimistisch en kan goed met mensen omgaan. Wie Kuipers kent, zegt dat hij altijd relaxed is; hoe groot de stress ook is, hij slaapt er niet minder om.”

Jammer maar onvermijdelijk

In veel reacties ook de keerzijde van Kuipers benoemimg; hij verlaat het Erasmus MC. Vincent Jaddoe, professor of Pediatrics- Epidemiology aan het Erasmus MC zegt bij zijn felicitatie: “Jammer maar onvermijdelijk voor het Erasmus MC.” Ook Joke Boonstra die sinds vier jaar met Kuipers in de raad van bestuur van Erasmus MC zit, gaat hem missen. Boonstra: “Hij lijkt me bij uitstek geschikt voor het ministerschap.” Ze denkt dat het hem gaat helpen vakminister te zijn, nu de schijnwerpers zo op de zorg gericht zijn.

Wouter Bos is ook positief over de beoogde minister: “Ernst kan straks als minister putten uit ervaring en dat is een enorm voordeel ten opzichte van de huidige minister.” Maar Bos is ook kritisch: “Kuipers mist politieke ervaring. In de politiek is er een groot verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen. Als er besloten is dat een plus een drie is, moet je daarmee werken. En dat is vaak ontzaglijk moeilijk.”

Wisselvallig

Kritisch is ook epidemioloog Amrish Baidjoe, die de voorspellingen van Kuipers wisselvallig als het weerbericht noemt. “Kuipers zei in een talkshow dat de avondklok niet gewerkt heeft. Maar hij wilde geen cijfers delen om het te bewijzen. Juist in dit klimaat moet je terughoudend zijn met uitspraken en als je ze doet moet je cijfers paraat hebben”, vindt Baidjoe. Toch is het volgens hem bijzonder verstandig dat Kuipers minister wordt. “Hij zal beter begrijpen wat er nodig is dan Hugo de Jonge, die niets met zorg heeft.”

Helder minister medische zorg

Peter Bocxe, senior advisor Quality at OLVG is positief over de benoeming van Conny Helder als minister van medische zorg. “Mooi dit. Fijn dat we iemand krijgen op VWS die de zorg kent.” Projectmanager Natascha van Riet is ook blij met de benoeming. Zij schrijft op LinkedIn: “De innovatieve vleugels zijn ook in Den Haag gespot!”

Even slikken

Bij tanteLouise is het vertrek van Helder wel even slikken. “Het is absoluut een enorme eer dat zij voor deze functie is gevraagd. Keerzijde is wel dat we bij tanteLouise een ontzettend gedreven bestuurder en betrokken collega verliezen. We gaan haar missen”, zeggen Jan-Kees van Wijnen en Ingeborg Roks, beide lid van de raad van bestuur. Miranda de Vries, voorzitter van de raad van toezich: “Iemand die zo goed acteert, zowel bij tanteLouise als bij ActiZ, verdient het om een stap als deze te maken.”