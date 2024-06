Veel SEH’s voldoen nog niet aan alle kwaliteitseisen, vooral door personeelstekort

Foto: Sjoerd van der Wal/ Getty Images/iStock

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) analyseert ieder jaar de bereikbaarheid van SEH’s en locaties waar acute verloskunde wordt aangeboden. Dit wordt ook wel de “gevoelige ziekenhuizen analyse” genoemd. Als de SEH en acute verloskunde van deze ziekenhuizen sluiten, dan kunnen patiënten niet binnen de vereiste 45 minuten naar een ander ziekenhuis worden vervoerd. Deze 45-minutennorm staat al jaren ter discussie en oud-minister van VWS Ernst Kuipers was voornemens deze te vervangen. Op dit moment is de regel echter nog van kracht.

Minder SEH’s

In totaal waren er in april 2024 81 SEH’s in Nederland. Dat zijn er twee minder dan een jaar eerder. 77 SEH’s waren 24 uur per dag open. In 2023 waren dit er 80. Bij 71 ziekenhuislocaties werd 24 uur per dag, zeven dagen per week acute verloskunde aangeboden. Dat is één locatie minder dan in 2023.

Het aantal voor de 45-minutennorm gevoelige ziekenhuizen was in 2024 hetzelfde, dit blijven er 29. Het zijn in deze analyse wel net andere ziekenhuizen. Het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam Noord staat dit jaar in het rijtje met gevoelige ziekenhuizen, terwijl dat vorig jaar nog niet zo was.

Het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde is met één afgenomen van 32 naar 31. Het Groene Hart ziekenhuis in Gouda is niet langer gevoelig, terwijl dat vorig jaar nog wel zo was. Het aantal mensen dat niet binnen 45 minuten in het ziekenhuis kan zijn is dit jaar licht toegenomen, van 0,3 procent naar 0,4 procent.

Kwaliteitskader

Het RIVM bekijkt ook of ziekenhuizen de normen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen toepassen. Dit jaar zijn hier ook wat verschuivingen in te zien.

De norm die het minst wordt toegepast is die voor snelle triage. Na binnenkomst van een patiënt zou een SEH- verpleegkundige binnen maximaal 5 minuten de triage moeten starten. Binnen 10 minuten zou de urgentieclassificatie van de patiënt moeten zijn bepaald en geregistreerd. Dat lukt in 17 van de 81 ziekenhuizen niet. 9 ziekenhuizen doen geen hertriage als de toestand van de patiënt verandert of als er te veel tijd overheen is gegaan.

SEH-arts

Verder blijkt het lastig voor de ziekenhuizen om op alle momenten van de dag de juiste medisch-specialisten aanwezig te hebben. Zestien ziekenhuizen hebben niet altijd een SEH-arts (KNMG-geregistreerd) of medisch specialist op de SEH aanwezig die minimaal de cursus Advanced Life Support (ALS) en de cursus Advanced Pediatric Life Support (APLS) afgerond heeft.

De vraag die het minst is beantwoord, ging over de aanwezigheid van een ervaren arts-assistent als de specialist er niet is. Dit heeft het RIVM van slechts 35 ziekenhuizen kunnen optekenen. Hiervan gaven er 8 aan niet aan de norm te voldoen.

De ziekenhuizen zijn volgens het RIVM in “meer of mindere mate” bezig met de implementatie van het Kwaliteitskader. Het instituut beveelt daarom aan om onderzoek te doen naar wat de oorzaken en wat ziekenhuizen nodig hebben om de normen te implementeren.

Arbeidsmarkt

Demissionair minister Pia Dijkstra stuurde de analyse deze week naar de Tweede Kamer. “Het is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen om te voldoen aan de normen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen”, schrijft in haar begeleidende brief. “Ik realiseer mij dat de krapte op de arbeidsmarkt een rol speelt bij het voldoen aan de normen.”

ROAZ-plannen

Volgens Dijkstra is moeten in de ROAZ-regio’s afspraken worden gemaakt over het zo effectief mogelijk inzetten van medewerkers voor de acute zorg, om de acute zorg kwalitatief goed en toegankelijk te houden. “De ROAZ-plannen vormen hiervoor een goed aanknopingspunt. De resultaten van de inventarisatie van de implementatie van het kwaliteitskader betrekt de IGJ in haar toezicht. Ik vind het van belang dat een volgend kabinet, bij de keuzes over de inrichting van het ziekenhuislandschap, rekening houdt met het feit dat het thans niet alle ziekenhuizen lukt te voldoen aan de minimale eisen uit het Kwaliteitskader Spoedzorgketen”, aldus de scheidend minister voor Medische Zorg.

