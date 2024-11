Podcast Voorzorg: ‘Schaalvergroting acute zorg leidt tot zorgwoestijnen’

De schaalvergroting in de ziekenhuiszorg leidt tot ‘zorgwoestijnen in de regio’. Nederland zou er juist goed aan doen om grote ziekenhuizen af te schalen en de huidige SEH’s in kleinere ziekenhuizen te versterken. Dat betoogt David Baden, voorzitter van de SEH-artsen in de podcast Voorzorg.

Schaalvergroting in de acute zorg in een kleiner aantal grote ziekenhuizen zal de kwaliteit van de acute zorg verbeteren en vormt een oplossing voor het personeelstekort. Dat was jarenlang de aanname van het beleid van de overheid, grote ziekenhuizen en zorgverzekeraars. Grote ziekenhuizen hebben immers meer volume, dus de teams doen meer ervaring op. Patiënten kunnen beter wat verder rijden naar een ziekenhuis met de juiste medische apparatuur op de SEH en teams die beschikken over de juiste expertise en ervaring.

Schaalvergroting acute zorg

Maar Baden ziet dat anders. Hij verwijst naar Denemarken, waar de kwaliteit iets minder is geworden na de halvering van het aantal SEH’s en ziekenhuislocaties. Ook vormt dit beleid in Baden’s ogen geen oplossing voor het personeelstekort. Geen voordelen dus van een trend die al tientallen jaren bezig is, terwijl de nadelen evident zijn, betoogt Baden. “Sluiting van een SEH betekent het begin van het verval van een ziekenhuis. Huisartsen sturen geleidelijk steeds minder mensen in, omdat ze minder vertrouwen hebben in de kwaliteit op een afgeschaalde locatie. Ambulances mijden zo’n ziekenhuis ook. Als reactie trekken huisartsen weg en blijft er een zorgwoestijn over.”

Afschalen grote ziekenhuizen

Omdat dit beleid geen voordelen biedt, stelt Baden juist voor grote ziekenhuizen af te schalen. “Ze zijn duur, want ze hebben veel overhead, mensen en apparatuur. We hebben in de curatieve zorg een waterhoofd gecreëerd van grote ziekenhuizen.”

Vijf traumacentra

Wel is Baden voorstander van concentratie van hoogcomplexe acute zorg. Maar in bijvoorbeeld de traumazorg gebeurt dat nog niet voldoende door onder meer de macht van de grote ziekenhuizen. “Waarom hebben we in Nederland elf traumacentra nodig? De Nederlandse volumenorm voor multitraumacentra is 240 patiënten, terwijl wetenschappelijk onderzoek uitwijst dat tot 800 1.200 multitraumapatiënten of zelfs nog meer beter is. Nederland heeft 5.000 multitraumapatiënten en kan dus toe met vijf traumacentra. Daarmee speel je veel personeel vrij om de SEH’s en andere acute zorg in de huidige algemene ziekenhuizen op peil te houden.”

Podcast Voorzorg

Verder spreekt Baden in de podcast over piekdrukte op de SEH, de rol van huisartsen en domeinstrijd met medisch specialisten. Ook het beleid van PVV-minister Fleur Agema van VWS om de bekostiging van de acute zorg uit de bekostiging te halen, komt aan de orde.

Zorgvisie congres acute zorg

Op 28 november organiseert Zorgvisie het congres acute zorg met onder meer Loek Leenen (emeritus professor of trauma intensive care and emergency surgery), Isabel van Hövell-Ullmann (huisarts en LHV-ambassadeur, Help de Huisarts Vooruit!), Yara Basta (SEH-arts), Menno Gaakeer (SEH-arts medisch manager zorgeenheid acuut in Adrz) en Pauline Terwijn (bestuursvoorzitter Pantein).