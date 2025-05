NOS: ‘Twijfel over therapie voor kinderen met ME/CVS’

Kinderen met ME/CVS, een chronische ziekte die extreem uitput, krijgen in Nederland een behandeling aangeboden waarvan wordt betwijfeld of er nog wetenschappelijke basis voor is, stelt de NOS na een rondgang langs enkele deskundigen en raadpleging van studies. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) bestrijdt stellig dat de behandeling achterhaald is.

De NOS heeft een inventarisatie gedaan van internationale medische richtlijnen, wetenschappelijke studies en de standpunten van medische adviesorganisaties en patiëntenverenigingen in Nederland.

Long covid

In Nederland wordt ME/CVS, een ziekte die erg lijkt op long covid, behandeld met cognitieve gedragstherapie. Deze therapie leert kinderen met ME/CVS om waarschuwingssignalen te negeren wanneer het lichaam aangeeft dat het rustig aan moet doen, bijvoorbeeld omdat een inspanning te groot wordt.

Deze benadering gaat ervan uit dat ME/CVS niet door fysieke oorzaken in stand wordt gehouden, maar door misleidende gedachten die de patiënt wijsmaken dat hij of zij uitgeput is. Werken aan de conditie terwijl vermoeidheidssignalen moeten worden genegeerd, is een belangrijk onderdeel van deze behandelmethode, aldus de NOS.

Richtlijn nog steeds actueel

De NVK benadrukt in een reactie echter dat de huidige richtlijn voor CVS/ME bij kinderen nog steeds actueel is: “Uit meerdere studies blijkt dat cognitieve gedragstherapie (CGT) voor meer dan de helft van de kinderen met CVS/ME een effectieve behandelvorm is. In deze onderzoeken is goed gemonitord of er sprake was van achteruitgang, en dit is bij kinderen die CGT kregen niet vastgesteld. Daarom vinden wij het belangrijk dat CGT als behandeloptie beschikbaar blijft.”

De NVK wijst er bovendien op dat met Samen Beslissen de behandeling altijd in overleg plaatsvindt met ouders en – indien mogelijk – het kind: “Een behandeling, zoals bijvoorbeeld voor CGT, mag nooit worden opgelegd en deze wordt gestaakt als deze niet aanslaat. De richtlijnen worden zorgvuldig opgesteld, met aandacht voor zowel wetenschappelijk bewijs als praktijkervaring. Indien er nieuwe wetenschappelijke inzichten zijn die ten goede komen aan de zorg, dan worden die richtlijnen aangepast.”