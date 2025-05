Crowdfunding voor zachter alternatief voor de eendenbek

Ingenieur Tamara Hoveling van TU Delft, die samen met collega Ariadna Izcara Gual de ‘Lilium’ ontworpen heeft, vertelt dat het lastig is om investeerders te vinden voor het product.

Veel tijd

“Er zijn wel financieringsaanvragen die we kunnen doen, bijvoorbeeld bij fondsen voor wetenschappelijk onderzoek, of startupfondsen. Maar dat kost veel tijd en veel aanvragen worden afgekeurd.” Hoveling is daarom een crowdfunding begonnen om 100.000 euro op te halen.

Dat geld is nodig om uit te zoeken of haar ontwerp goed werkt en of het inderdaad comfortabeler is. Daarvoor moet een veilig, verbeterd prototype ontwikkeld worden dat in de zorg op vrouwen getest kan worden. (ANP/Skipr)