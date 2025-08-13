Veilig minder antibiotica voor pasgeboren baby’s door rekenhulp 

Met behulp van een slimme rekenhulp kunnen artsen beter inschatten of antibiotica echt nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van Tergooi MC, Amsterdam UMC en Erasmus MC.

Slimme rekenhulp

De ‘slimme rekenhulp’ is een systeem genaamd EOS calculator die berekent hoe groot het risico is dat een pasgeboren baby binnen de eerste 72 uur een infectie krijgt. EOS staat voor early-onset sepsis: een bacteriële infectie die kan optreden in de eerste 72 uur na de geboorte. De baby krijgt alleen antibiotica toegediend als er een verhoogd risico is.

De onderzoekers volgden 1830 baby’s in tien Nederlandse ziekenhuizen.

Minder stress

Kinderarts in Tergooi MC en hoogleraar in Amsterdam UMC, Frans Plötz, legt uit: ‘Als we antibiotica geven, moet een baby twee tot zeven dagen in het ziekenhuis blijven. Dat betekent een infuus, meerdere prikken en veel stress voor ouder en kind. Dankzij de EOS calculator weten we nu: veel baby’s hebben dat helemaal niet nodig.’

Het gebruik van de EOS calculator leverde een vermindering van 72 procent antibioticagebruik op, zonder nadelige effecten voor de baby. Daarnaast bespaart het zorgkosten door minder ziekenhuisopnames.

Direct inzetbaar

De EOS-calculator wordt in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen gebruikt en is inmiddels geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier. Kinderartsen en verloskundigen kunnen er direct mee werken.