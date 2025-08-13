Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Tech
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Veilig minder antibiotica voor pasgeboren baby’s door rekenhulp 

,

Voortaan krijgen pasgeborenen met een mogelijke infectie minder vaak onnodig antibiotica.

Met behulp van een slimme rekenhulp kunnen artsen beter inschatten of antibiotica echt nodig is. Dat blijkt uit onderzoek van Tergooi MC, Amsterdam UMC en Erasmus MC.

Slimme rekenhulp

De ‘slimme rekenhulp’ is een systeem genaamd EOS calculator die berekent hoe groot het risico is dat een pasgeboren baby binnen de eerste 72 uur een infectie krijgt. EOS staat voor early-onset sepsis: een bacteriële infectie die kan optreden in de eerste 72 uur na de geboorte. De baby krijgt alleen antibiotica toegediend als er een verhoogd risico is.

De onderzoekers volgden 1830 baby’s in tien Nederlandse ziekenhuizen.

Minder stress

Kinderarts in Tergooi MC en hoogleraar in Amsterdam UMC, Frans Plötz, legt uit: ‘Als we antibiotica geven, moet een baby twee tot zeven dagen in het ziekenhuis blijven. Dat betekent een infuus, meerdere prikken en veel stress voor ouder en kind. Dankzij de EOS calculator weten we nu: veel baby’s hebben dat helemaal niet nodig.’ 

Het gebruik van de EOS calculator leverde een vermindering van 72 procent antibioticagebruik op, zonder nadelige effecten voor de baby. Daarnaast bespaart het zorgkosten door minder ziekenhuisopnames.

Direct inzetbaar

De EOS-calculator wordt in steeds meer Nederlandse ziekenhuizen gebruikt en is inmiddels geïntegreerd in het elektronisch patiëntendossier. Kinderartsen en verloskundigen kunnen er direct mee werken.

Reageer op dit artikel
Meer over:Technologie

  • This field is hidden when viewing the form
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

12:23 Veilig minder antibiotica voor pasgeboren baby’s door rekenhulp 
12 aug 2025 Groen licht IZA-aanvraag Antoni van Leeuwenhoek
12 aug 2025 Bevolkingsonderzoek Nederland zet samenwerking stop met Clinical Diagnostics
11 aug 2025 Hack medische wereld blijkt nog groter dan gedacht
11 aug 2025 Minister Jansen stelt onderzoek in naar megahack bevolkingsonderzoek

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties