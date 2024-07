Verbouwing UMCG loopt vertraging op

Directeur bouw, Jan Olthof, licht de situatie toe bij RTV Noord.

Hierdoor hield het Groningse UMCG het afgelopen jaar tientallen miljoenen euro’s over. Voor een deel komt dit door bekende oorzaken als personeelstekorten in de bouw en leveringsproblemen van materialen, mede vanwege de oorlog in Oekraïne. Bij het UMCG is de extra uitdaging dat de bouwwerkzaamheden moeten plaatsvinden, terwijl de zorg in het ziekenhuis gewoon doorgaat.

Masterplan bouw

Het UMCG presenteerde in 2022 het Masterplan bouw, waar in totaal vijftien jaar is uitgetrokken. De spoedeisende hulp is al vernieuwd, net als de intensive care voor te vroeg geboren baby’s, de polikliniek Traumatologie, de polikliniek GUNN (Gyneacologie, Urologie, Neurologie en Neurochirurgie), de nieuwe polikliniek (hart- long en allergiecentrum) van het Beatrix Kinder Ziekenhuis, twee hybride operatiekamers en de nieuwbouw van het Universitair Centrum Psychiatrie. Komende maanden worden de nieuwe afdelingen Intensive Care Volwassenen, een verpleegafdeling voor intensieve verpleegkundige zorg en Toren A (chirurgie) in gebruik genomen.

Operatiecentrum

Oltho vertelt dat de bouw van het nieuwe operatiecentrum meerdere malen is stilgelegd. “Dit project wordt uitgevoerd in het hart van het UMCG, midden in het Centraal Medisch Complex. Als de aannemer bijvoorbeeld start met het aanbrengen van een staalconstructie waarbij veel geboord moet worden, geeft dit soms meer overlast dan voorzien. Als we dit stilleggen gaan deze aannemers naar een ander project en maken daar het werk af. Dit betekent dat ze niet gelijk de volgende dag weer bij het UMCG zijn. De vertraging is dus vaak groter dan die ene dag.” Ook kwamen onderdelen voor een transformator met een vertraging binnen van negen maanden. Voor de nieuwbouw heeft het UMCG vijftien jaar uitgetrokken.