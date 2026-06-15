Verdachte vrijgesproken van vergismoord op ggz-directeur in 2014

De rechtbank in Rotterdam heeft maandag de 59-jarige René F. uit Schiedam vrijgesproken van betrokkenheid bij de vergismoord op Rob Zweekhorst in 2014. De ggz-directeur werd op 1 januari van dat jaar doodgeschoten in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs.

Het Openbaar Ministerie had 24 jaar geëist tegen F., maar de rechtbank zag te weinig bewijs voor een veroordeling.

Vergismoord op ggz-directeur

Zweekhorst werd op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden. Hij overleed ter plekke. Al snel bleek uit onderzoek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was, maar Dennis van den B., die in de buurt woonde. Van den B. was actief in het drugsmilieu.

Hij en F. zouden een mogelijk conflict hebben gehad. De redenen daarvoor lopen uiteen, volgens de rechtbank. Zo zijn genoemd een financieel geschil over vastgoed, in beslag genomen partijen cocaïne, huwelijksproblemen en het alleenrecht op een corrupte douanier. F. werd in november 2018 aangehouden, maar heeft betrokkenheid bij de moord altijd ontkend.

Onvoldoende bewijs

De rechtbank kwam tot de conclusie dat verschillende getuigenverklaringen, anonieme meldingen bij de politie en meldingen bij de inlichtingendienst van de politie niet genoeg bewijs vormden voor een veroordeling. “De personen die verklaren dat zij de verdachte hebben horen bekennen, hebben dit later afgezwakt of kunnen daar verder geen handen en voeten aan geven”, overwoog de rechtbank. Daarnaast zou informatie van getuigen vaak bestaan uit “vermoedens, meningen of informatie uit de wandelgangen”, volgens de voorzitter. “Het lijkt erop dat binnen het circuit steeds dezelfde informatie wordt rondgepompt, en zo heeft iedereen iets gehoord.”

De voorzitter zei zich te realiseren dat het “zeer pijnlijk” was voor de nabestaanden van Zweekhorst dat er na zo’n lange tijd niet meer duidelijk is over de moord. “De rechtbank heeft gezien dat dit voor de familie van het slachtoffer een heel zware periode is geweest.” Enkele van de nabestaanden van het slachtoffer liepen bij het horen van de vrijspraak de zaal uit. De zaak tegen een vermoedelijke schutter werd in maart 2023 geseponeerd om gebrek aan bewijs. (ANP).