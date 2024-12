Verdubbeling aantal 80-plussers verwacht in komende twintig jaar

Het aantal 80-plussers in Nederland zal de komende twee decennia verdubbelen, zo verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tachtigplussers

Nu telt ons land ongeveer 900.000 inwoners van 80 jaar en ouder. In 2045 zullen dat er door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting 1,8 miljoen zijn. Daarna loopt het aantal volgens de prognose verder op tot uiteindelijk 2,1 miljoen in 2070.

Ouderen

De bevolking van Nederland blijft de komende jaren groeien, maar minder snel dan in de afgelopen jaren. Naar verwachting wordt in 2058 de 20 miljoen bereikt. De bevolking groeit vooral door migratie en doordat mensen gemiddeld steeds langer leven. Tegen 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. Het aantal ouderen stabiliseert naar verwachting tussen 2040 en 2050, als kleinere geboortecohorten (geboren vanaf de jaren zeventig) de 65 jaar passeren en veel ouderen uit de grote naoorlogse generaties overlijden. Na 2050 neemt het aantal ouderen in de bevolking weer toe, mede doordat de grote generatie millennials dan 65 jaar wordt.

Sterfte

De komende jaren zullen er naar verwachting meer mensen overlijden dan er kinderen worden geboren. Van 2028 tot 2040 worden juist meer geboorten dan overlijdens voorzien, daarna draait dat weer om.

Sinds het begin van de coronapandemie in 2020 overlijden jaarlijks meer mensen dan ervoor. Naar verwachting blijft de sterfte de komende jaren ongeveer gelijk, omdat het effect van het toenemend aantal ouderen op de sterftecijfers gecompenseerd wordt doordat de gemiddelde levensduur toeneemt. Na 2030 is dat naar verwachting niet meer het geval, en loopt het aantal overledenen geleidelijk verder op door de vergrijzing. Dit zorgt ervoor dat het groeitempo van de bevolking afneemt.

Geboorten

Het aantal kinderen dat jaarlijks wordt geboren piekte in 2021, en daalde vervolgens weer. Naar verwachting neemt het aantal geboorten de komende jaren weer toe door een stijgend geboortecijfer onder vrouwen boven de 30, en doordat het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd stijgt.