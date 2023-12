Verdubbeling patiënten met levercel- en galwegkanker

Levercel- en galwegkanker behoren tot de zeldzame kankersoorten. Maar het aantal diagnoses levercelkanker vervijfvoudigde de afgelopen decennia, van ruim 140 naar ruim 700 diagnoses per jaar. Het aantal patiënten met de diagnose galwegkanker verdubbelde, van ruim 450 naar bijna 1100 per jaar.

Levercelkanker

Bijna acht op de tien patiënten met levercelkanker is man en de ziekte manifesteert zich vaker op oudere leeftijd: 57 procent van de diagnoses is bij mensen van 70 jaar of ouder. Bijna negen op de tien patiënten kampten voor de kankerdiagnose al met een of meer andere ziektes (comorbiditeiten), zoals een onderliggende leverziekte (milde of gevorderde levercirrose, hepatitis) of diabetes mellitus. Bij patiënten met levercirrose wordt de ziekte vaak in een iets minder uitgebreid stadium ontdekt, wat vermoedelijk komt door actieve surveillance.

Galwegkanker

Galwegkanker is een verzamelnaam van verschillende kankersoorten in de galwegen of galblaas. 51 procent van de patiënten met galwegkanker is vrouw. Een kwart van de patiënten is ouder dan 80 jaar en 60 procent 70 jaar of ouder. Ruim de helft van de patiënten kampt tijdens diagnose met comorbiditeiten, waarvan hart- en vaatziekten het meest voorkomend zijn.

Aanbevelingen

Het rapport, dat IKNL maakte in samenwerking met de Dutch Hepatocellulair & Cholangiocarcinoma Group (DHCG), Nederlandse Leverpatiëntenvereniging (NLV) én NFK Zeldzame kankers, geeft naast een overzicht van cijfers en trends aanbevelingen voor betere zorg. Zo pleiten de auteurs voor het optimaliseren van regionale samenwerking, kortere tijd tot start tumorbehandelingen, een gespecialiseerd drainageplan bij perihilaire galwegkanker en de ontwikkeling van gepersonaliseerde behandeling. Tegelijk wijzen de auteurs op het belang van preventie, om de groei van het aantal patiënten zoveel mogelijk te beperken.