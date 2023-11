PVV en GroenLinks-PvdA als grootste partijen betekent meer geld naar zorg

Beeld: Mette Dijkstra/Canva

Bovendien wil GroenLinks-PvdA als tweede grootste partij in de Tweede Kamer ook fors investeren in de zorg. Daarbij komt dat de partij die het zuinigst is in dit opzicht, de VVD, veel zetels heeft verloren. De liberalen zakten van 34 naar 23 zetels.

PVV is de partij die het meeste wil investeren in de zorg. Behalve de terugkeer naar de verpleeghuizen, wil Wilders ook het eigen risico afschaffen en een uitbreiding van het basispakket – met onder meer tandartszorg.

Aanpakken van personeelstekort

Verder wil de partij geld uittrekken om het personeelstekort aan te pakken, onder meer door het aantrekkelijker maken om meer uren te werken en een forse aanpak van de bureaucratie. PVV wil ook de wachtlijsten in de jeugdzorg sterk verminderen.

PVV is in de voorlopige prognose de grootste met 35 zetels. Met forse achterstand is GroenLinks-PvdA de tweede geworden met 25 zetels: ook een partij die extra geld wil uittrekken voor verbeteringen in de zorg. De derde partij is VVD (24 zetels). Vierde is NSC geworden van partijleider Pieter Omtzigt met 20 zetels. De partij van demissionair minister Kuipers van VWS, D66, daalde fors in deze exitpoll: van 24 naar 10 zetels.

Verschil in uitgaven voor zorg

De meest voor de hand liggende coalitie zou zijn: PVV, VVD en NSC. Samen halen ze met 79 zetels een meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. Uit een enquête van Ipsos blijkt voor dit kabinet ook de meeste steun bij Nederlanders. Probleem is dat op het gebied van de zorg NSC en VVD veel terughoudender zijn met extra uitgaven in de zorg dan PVV, zoals met de ouderenzorg. Ze kunnen elkaar wel vinden in het fors terugdringen van de bureaucratie en behoud van alle ziekenhuizen in de regio.

In die mogelijke coalitie PVV/NSC/VVD liggen PVV en NSC dicht bij elkaar als het gaat om extra uitgaven voor de huisartsenzorg. Beiden zetten volop in voor meer tijd voor de patiënt. NSC en VVD kunnen samenwerken op een forse stimulans van digitalisering in de zorg. Dat is volgens hen goed voor de patiënt en dringt het personeelstekort tekort.

Zowel binnen VVD als NSC is er weerstand tegen de politieke agenda van Wilders. Toch mag de laatste tientallen jaren altijd de grootste partij de premier leveren. Mocht Wilders er echter niet in slagen om een nieuw kabinet te vormen, dan is GroenLinks-PvdA aan de beurt, omdat de sociaaldemocraten de tweede grootste partij zijn.

Net als PVV wil GroenLinks-PvdA veel investeren in de zorgsector. Timmermans kan proberen een coalitie te vormen met bijvoorbeeld NSC, D66 en VVD. Die combinatie komt uit op een meerderheid in de Tweede Kamer van 79 zetels.

Zorgwoordvoerder Fleur Agema (PVV) na afloop van Het Grote Zorgdebat

GroenLinks-PvdA wil populatiebekostiging

De verschillen tussen de linker- en rechterflank in deze coalitie GroenLinks-PvdA/D66/NSC/VVD zijn groot. GroenLinks-PvdA wil langzaam het eigen risico afbouwen en het basispakket uitbreiden, iets waar VVD en D66 juist fel tegen zijn. GroenLinks-PvdA wil ook langzaam af van het huidige zorgstelsel.

D66 en VVD blijven in hun verkiezingsprogramma’s echter vasthouden aan de marktwerking. Wat bij de twee laatste partijen daarom niet in goede aarde zal vallen, is de wens van GroenLinks-PvdA om stap voor stap populatiebekostiging in te voeren, in eerste instantie in de eerstelijnszorg en de ouderenzorg.

Julian Bushoff (GroenLinks-Pvda) na afloop van Het Grote Zorgdebat

