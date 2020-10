Verpleegkundigen krijgen training van virtuele coronapatiënt

In het Máxima Medisch Centrum worden verpleegkundigen op een bijzondere manier klaargestoomd voor de corona-afdeling. Met een speciale virtual reality bril leren ze in korte tijd coronaverschijnselen herkennen en daar tijdig naar te handelen.

De HoloLens van Microsoft, de speciale VR-bril, plaatst driedimensionale hologrammen boven op de echte wereld. Zo kan er een 3D- patiënt op een ziekenhuisbed worden geprojecteerd, meldt de NOS.

Toenemende klachten

Aan het begin van de training verschijnt de patiënt met klachten virtueel in het ziekenhuis. Op dat moment is onduidelijk of hij het coronavirus heeft. De verpleegkundige die de VR-bril draagt ziet dat de klachten, hoesten, benauwd en kortademig, toenemen.

Signalen beoordelen

Ook verschijnen er diverse waardes in beeld, zoals het zuurstofgehalte, de temperatuur, bloeddruk en hartslag. De verpleegkundige kan de patiënt verplaatsen en eromheen lopen, om zo de virtuele patiënt goed te kunnen beoordelen en signalen op te vangen. Vervolgens moet de patiënt worden overgeplaatst naar de ic-afdeling.

Breder ingezet

Wegens het stijgende aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten, neemt de vraag naar verpleegkundigen sterk toe. Met deze ‘scenariotraining’ kan het verpleegkundig personeel in korte tijd veel leren over Covid-19. De techniek wordt binnenkort ook in gezet om onderwijs te kunnen geven over andere aandoeningen, zoals een hartaanval, beroerte of een gebroken heup.