Verpleegkundigen: virus maakt personeelstekort nog nijpende

Verpleegkundigen zien in de uitbraak van het coronavirus aanleiding voor snelle maatregelen om de personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Beroepsorganisatie NU’91 wil daar snel over om de tafel met minister Bruno Bruins (Medische Zorg).

De organisatie verwijst naar een brief waarin Bruins de Tweede Kamer informeert over maatregelen tegen het virus.

In de brief staat onder meer het advies van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT), waarin gezondheidsdeskundigen zitten, om “een stap verder te gaan in de voorbereiding op een uitbraak van COVID-19 in Nederland”. Daarvoor zou onder meer extra personeel nodig zijn. “Waar de minister dat personeel vandaan wil halen, is nog onduidelijk. De zorgsector kampt tenslotte al jaren met een groot personeelsprobleem”, reageert NU’91. Het OMT heeft geopperd dat mogelijk extra personeel kan worden ingehuurd van privéklinieken of defensie.

“Onvoldoende stageplaatsen, onvoldoende begeleiding en het voortijdig stoppen met de opleiding maken de problemen in de zorg de laatste jaren alleen maar erger.” NU’91 pleit voor investeringen in de zorgsector, die volgens de beroepsorganisatie ook aantrekkelijker moet worden gemaakt met betere arbeidsvoorwaarden. (ANP)