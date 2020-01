Verslavingsgoeroe Keith Bakker voor de rechter

Het gaat om een inleidende zitting. Bakker (59) werd in oktober aangehouden, nadat hij zich met zijn advocaat op een politiebureau had gemeld. Sindsdien zit hij vast.

Afhankelijkheidsrelatie

Bakker kwam naar het bureau nadat het veronderstelde slachtoffer aangifte had gedaan. Volgens Bakker is de vrouw de oppas van zijn kinderen geweest en kreeg hij een relatie met haar toen zij achttien was. Hij heeft zijn lezing van een en ander in een document online gezet. Het Openbaar Ministerie stelt dat de vrouw destijds “een minderjarige pupil in een afhankelijkheidsrelatie was”. Het vermeende misbruik zou zich hebben voorgedaan in Hilversum, Amsterdam, Saint-Tropez en Londen.

Seksuele misdrijven

Bakker kwam eerder stevig in aanraking met justitie vanwege seksuele misdrijven. In 2012 veroordeelde de rechter hem tot vijf jaar cel wegens misbruik van een aantal meisjes en vrouwen. Bakker werkte voor zijn ondergang als hulpverlener en opende in 2004 een afkickkliniek. Hij verscheen veelvuldig op televisie, onder meer als ervaringsdeskundige en als coach van probleemjongeren.