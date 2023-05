VersZorgende zorgt voor lagere werkdruk en betrokken cliënten

VersZorgende is een voedingsconcept ontwikkeld voor de kleinschalige zorg in Nederland. Clienten worden betrokken en zorgpersoneel ontlast, omdat VersZorgende het proces rond eten en drinken verzorgd in een woonvorm.

Na een succesvolle implementatie bij GGZ Delfland wordt het concept nu landelijk uitgerold voor de ggz, gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Detacheringsbureau Okeedo en maaltijden- en ingrediëntenleverancier Huuskes hebben zich aangesloten als strategisch partner van het concept.

Lagere werkdruk

“We organiseren het proces van eten en drinken dicht bij de cliënten, op de woonvorm. Daardoor weten we wat hun behoeften zijn en kunnen we goede en gezonde maaltijden bereiden, aangedikt met een saus van aandacht,” zegt Michel Kampert, coördinator servies bij GGZ Delfland en oprichter van VersZorgende.

Het proces van eten en drinken uit handen nemen van de zorgprofessionals is een belangrijke pijler onder het succes. Volgens Kampert verlaagt het de werkdruk bij het zorgpersoneel, terwijl er meer aandacht wordt besteed aan cliënten. Hij vertelt: “We helpen organisaties om een gezonde businesscase te maken en gaan we uitdagingen niet uit de weg. Door doen, leren en opschalen komen we in de praktijk steeds een stapje verder.”

Partners

Okeedo is nauw betrokken bij het concept VersZorgende. Wesley Buitenhuis zegt hierover: “Wij zetten ons al een aantal jaren succesvol in om personele tekorten in de zorg te ondervangen. Het concept VersZorgende sluit hier naadloos op aan.”

Ook totaalleverancier Huuskes laat weten enthousiast te zijn over de samenwerking. Directeur Gerben Hengeveld zegt dat het aansluit bij de visie: “We zien te vaak dat er zorgmedewerkers koken die daar eigenlijk geen affiniteit mee hebben. Door dit uit te besteden aan VersZorgenden kun je een deel van de druk op de zorg, waar het personeelstekort het grootst is, wegnemen.”