Verwijzingen naar ziekenhuizen en ggz stabiel

“Op dit moment ligt het aantal verwijzingen in de medisch-specialistische zorg op 85 procent van het verwachte aantal verwijzingen zonder coronacrisis”, aldus de zorgautoriteit. In de laatste twee weken is het aantal verwijzingen 40.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal zijn er 1,1 miljoen minder verwijzingen sinds het begin van de coronacrisis.

De vergelijking tussen het aantal verwijzingen van ZorgDomein en het aantal zorgtrajecten in Vektis kent een aantal nuances: niet iedere verwijzing zal resulteren in een zorgtraject, de periodes worden een op een vergeleken, terwijl een verwijzing ook later opgevolgd kan worden en de dekking van ZorgDomein is niet volledig

Ggz stabiel

In week 49 lijkt het totaal aantal verwijzingen naar ggz-zorg stabiel te blijven. “We zien dat het aantal verwijzingen nu bijna vergelijkbaar is met de aantallen vóór de coronaperiode”, aldus de NZa. In week 49 hebben ongeveer 8900 verwijzingen plaatsgevonden, dat is 94 procent van het verwachte aantal verwijzingen zonder covid­19.

Sinds maart 2020 is het aantal verwijzingen naar de ggz 48.000 minder dan mocht worden verwacht zonder crisis. De NZa tekent daarbij aan dat het cijfer later nog kan afwijken, omdat ze nog niet alle verwijzingen “in beeld heeft”.