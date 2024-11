Verzekerden die wisselen van zorgverzekeraar letten vaker op contractering

Of zij informatie over de contractering daadwerkelijk meenemen in hun keuze voor een zorgverzekeraar verschilt tussen verzekerden. Zo letten verzekerden die in het wisselseizoen 2023-2024 (van half november tot 1 februari) zijn gewisseld van zorgverzekeraar vaker op deze contractering dan verzekerden die bij hun verzekeraar bleven.

Zorgverzekeraars bieden steeds minder polissen aan waarbij alle zorgaanbieders vergoed worden. Om een weloverwogen keuze voor een polis te kunnen maken, is het voor verzekerden van belang om te weten dat zorgverzekeraars zorgaanbieders selectief contracteren. Wanneer na het afsluiten van de zorgverzekering toch blijkt dat een zorgaanbieder niet is gecontracteerd, kan dit hoge kosten of langere reistijden tot gevolg hebben.

Niet-gecontracteerd

Van alle verzekerden die deelnamen aan het onderzoek geeft 87 procent aan ervan op de hoogte te zijn dat het mogelijk is dat zorgverzekeraars niet alle zorgaanbieders contracteren. Hiernaast geeft 88 procent van de verzekerden aan te weten dat een behandeling mogelijk niet of niet volledig wordt vergoed wanneer ze naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder gaan.

Bijna de helft (48 procent) van de verzekerden heeft in het wisselseizoen 2023-2024 overwogen te wisselen van zorgverzekeraar. Van hen die overwogen om te wisselen, hebben degene die daadwerkelijk zijn gewisseld vaker op de contractering gelet (85 procent) dan de verzekerden die niet zijn overgestapt (56 procent).