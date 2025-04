Verzekerdenwinst voor VGZ en Menzis, weer verlies voor CZ

Beeld: Bim/Getty Images/iStock

Dat blijkt uit de Zorgthermometer 2025 van Vektis.

Zorgverzekeringsmarkt

De zorgverzekeringsmarkt blijft vrijwel stabiel. In totaal zijn er tien concerns en twintig risicodragers. De vier grootste concerns zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Samen bedienen zij 84,6 procent van alle zorgverzekerden. In 2024 en 2023 hadden de vier grootste zorgverzekeraars respectievelijk 84,8 en 84 procent van de markt in handen. Het aantal verzekerden bij VGZ nam toe van 3,9 miljoen in 2024 naar 4,0 miljoen in 2025. Het aantal verzekerden bij Menzis nam toe van 1,8 naar 1,9 miljoen. Achmea bleef gelijk met 5,3 miljoen verzekerden en het aantal verzekerden bij CZ daalde van 3,9 miljoen naar 3,8 miljoen dit jaar.

De grootste van de kleinere groep zorgverzekeraars blijft DSW, het verzekerdenbestand steeg licht naar 780.253 duizend verzekerden. A.s.r. en Salland (voorheen Eno) maken de grootste groei door. Het verzekerdenbestand van a.s.r. groeide van 617 duizend verzekerden in 2024 naar 689 duizend verzekerden in 2025 en Salland ging van 181 duizend verzekerden in 2024 naar 199 duizend verzekerden in 2025. Bij AnderZorg, NationaleNederlanden Zorg en EUCARE namen relatief de grootste aantallen verzekerden afscheid van hun zorgverzekeraar.

Overstapcijfers

In totaal stapten 1,2 miljoen Nederlanders (7 procent) over naar een andere zorgverzekering. Dit is niet opzienbarend, want het is het op vier na hoogste overstapcijfer sinds de invoering van de zorgverzekeringswet. De meeste overstappers wonen in Utrecht (12,1 procent), Urk (12 procent) en Zutphen (10,1 procent). In de Zeeuws Vlaamse plaatsen Hulst (2,8 procent), Sluis (2,9 procent) en Terneuzen (3 procent) wisselden mensen het minst van zorgverzekeraar.

De meeste overstappers (10,9 procent) zijn tussen de 18 en 44 jaar oud. Dit beeld blijft door de jaren heen nagenoeg hetzelfde. 58,2 procent van alle verzekerden in Nederland is sinds 2014 niet van zorgverzekering veranderd. Hoe ouder verzekerden zijn, hoe minder vaak zij overstappen.

Geen restitutiepolissen, meer combinatiepolissen

Twintig zorgverzekeraars bieden samen 59 polissen aan. Geen enkele zorgverzekeraar biedt nog een zuivere restitutiepolis aan, waarbij een verzekerde zonder beperking alle zorgkosten vergoed krijgt, ongeacht naar welke zorgverlener de verzekerde gaat. Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar de zorg volledig, maar alleen van gecontracteerde zorgaanbieders. De combinatiepolis combineert een restitutiepolis met een naturapolis.

Bij een combinatiepolis hebben verzekerden bij een groot aantal zorgverleners een vrije keuze en volledige vergoeding, maar worden beperkingen gesteld aan de vergoeding van niet gecontracteerde zorg in bijvoorbeeld de wijkverpleging of ggz. Het aantal combinatiepolissen steeg van 16 in 2023, naar 19 in 2024 en naar 22 dit jaar. In 2025 bedraagt het verschil tussen de laagste en hoogste aangeboden basispremie 433,20 euro per jaar. Zowel de duurste als de goedkoopste polis is een combinatiepolis.