Verzekeringspremies stijgen iets meer bij OHRA en Zilveren Kruis

Ook zorgverzekeraars OHRA en Zilveren Kruis hebben de premies voor hun basisverzekering vrijdag bekendgemaakt. Bij beide verzekeraars stijgen de prijzen. Het basispakket wordt bij OHRA 9,65 euro per maand duurder. Bij Zilveren Kruis stijgt de premie met 8,50 euro per maand, net als bij het kleinere zusterbedrijf De Friesland.

Klanten van OHRA zijn volgend jaar 145,60 euro per maand kwijt voor de verplichte verzekering. Zij kunnen meestal zelf de behandelaar kiezen, ook als de verzekeraar daar geen contract mee heeft. Bij geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging geldt dat niet. Daar vergoedt OHRA de zorg alleen volledig bij een contract met de zorgverlener, bij anderen “vergoeden we 75 procent van de rekening, maar nooit meer dan het maximumtarief”.

Naturapolissenn

Bij Zilveren Kruis en De Friesland gaan de premies van de meest gekozen basispakketten naar 147,45 euro per maand. Dit zijn naturapolissen. Dat betekent dat de verzekeraars alleen behandelingen vergoeden wanneer klanten naar een zogeheten gecontracteerde zorgverlener gaan. Bij zorgverleners zonder contract moeten klanten minstens 25 procent van de rekening zelf betalen. Zilveren Kruis en De Friesland vallen onder moederbedrijf Achmea.

Betalen voor keuzevrijheid

Klanten van Zilveren Kruis die wel keuzevrijheid willen, moeten meer betalen. De maandelijkse premie voor dat pakket stijgt met 9 euro naar 161,75. Nu is dat nog een zogeheten restitutiepolis, wat betekent dat de verzekeraar alle behandelingen volledig vergoedt. Vanaf volgend jaar is het een combinatiepolis: sommige behandelingen worden wel volledig vergoed, andere niet. Volgens Zilveren Kruis stijgen de kosten in de zorg te snel, vooral in geestelijke gezondheidszorg en wijkverpleging. “Wij vinden dat de onbeperkte keuzevrijheid van de één, niet ten koste mag gaan van de betaalbaarheid van goede zorg voor een ander.” (ANP)