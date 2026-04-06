Aboutaleb: wildgroei zorgaanbieders in jeugdzorg moet stoppen

Er zijn naar schatting 8000 tot 12.000 zorgaanbieders “die bijna altijd zijn gericht op het maken van winst”. De oud-burgemeester van Rotterdam zegt dat zijn organisatie 120 leden heeft. “Onze leden zijn gecertificeerd, niet gericht op het maken van winst. Alles daarboven is in de commercie.” Die “wildgroei” aan zorgaanbieders moet stoppen, stelt Aboutaleb. Er gaat daar te veel mis. “Het is commerciële business. U kunt morgen een tehuis beginnen voor kinderen, als u denkt ‘ik heb niets te doen en ik moet mijn hypotheek afbetalen’.”

Preventie

Er moet volgens Aboutaleb veel veranderen in het stelsel, dat meer richting preventie zou moeten. Het onderwijs moet een grotere rol krijgen, net als de wetenschap zodat zeker is dat behandelingen ook echt helpen. Sociale wijkteams moeten versterkt worden en budgetten effectiever ingezet. “We moeten ook nieuwe keuzes met elkaar maken. Als we allemaal goed samenwerken, denk ik dat we het stelsel binnen twee jaar kunnen ombuigen.” Waar er nu naar schatting drie tot vier kinderen per klas te maken hebben met jeugdzorg, wil Aboutaleb terug naar één. “Dat zou je nog normaal kunnen vinden.” (ANP)