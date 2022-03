Verzuim in zorg blijft hoog, organisaties nog steeds ‘in crisis’

Veel zorgorganisaties verkeren door het hoge ziekteverzuim nog altijd “in crisis”, zegt brancheorganisatie ActiZ. De zorg voor ouderen en chronisch zieken “is nog lang niet op het oude niveau”. Met een ziekteverzuim van ruim 11 procent is de zorg “soms minder of anders dan gepland”. ActiZ hoopt op begrip daarvoor.

Ook in andere delen van de zorg blijft het verzuim hoog. De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) ziet bijvoorbeeld ook nog geen vooruitgang, zegt een woordvoerster. Halverwege februari zat ruim een kwart van het personeel van huisartsenpraktijken thuis en dat is volgens de vereniging ongeveer gelijk gebleven. In de ziekenhuizen lag het verzuim eerder deze maand ook nog op ruim 10 procent volgens cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Combinatie

ActiZ wijst op de combinatie van het hoge aantal coronabesmettingen én de recente toename van het aantal mensen met griep. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, krijgen virussen weer meer kansen om zich te verspreiden. “We ontvangen signalen dat het ziekteverzuim bij sommige zorgorganisaties zelfs oploopt tot 20 procent”, aldus de brancheorganisatie. Dat maakt het nog steeds “lastig om de roosters rond te krijgen”.

Om het coronavirus toch zoveel mogelijk buiten de deur te houden, zijn in veel verpleeghuizen nog coronamaatregelen van kracht. Zo blijven mondkapjes de norm en wordt bezoekers gevraagd afstand te houden en goed hun handen te wassen. (ANP)