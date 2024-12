VGN bekritiseert Maeijer op verkokerd beleid voor mensen met beperking

Het kabinet en de veldpartijen werken momenteel aan de Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap en de Werkagenda, maar dat is volgens VGN niet toereikend om iedereen gewoon mee te laten doen en een betekenisvol leven te leiden. De voortgang van de Werkagenda gaat bovendien veel te traag, vindt VGN.

Postcodezorg

VGN bekritiseert staatssecretaris van Langdurige Zorg Vicky Maeijer die de nadruk blijft leggen op ‘gedecentraliseerde wetgeving’ en ‘beleidsruimte voor gemeenten’, terwijl het VN-comité juist hamert op rechtsgelijkheid voor mensen met een beperking in het hele land. Regelgeving en procedures moeten volgens VGN geharmoniseerd worden. “Er moeten basisnormen zijn waar iedereen in Nederland op mag rekenen. Het mag niet van de postcode afhangen welke zorg iemand krijgt. Dit is niet alleen essentieel voor de rechtsgelijkheid van burgers met een beperking, maar ook bevorderlijk voor het terugdringen van administratieve lasten bij gemeenten en zorgaanbieders”, aldus directeur Theo van Uum in een brief aan de Tweede Kamer.

Motie subsidieregeling

Ook flankerend overheidsbeleid is niet inclusief opgesteld, vindt VGN. De Stimuleringsregeling Zorggeschikte Woningen is alleen beschikbaar voor het bouwen van woningen voor ouderen met een VV4 tot en met VV10-Wlz-indicatie, maar niet voor ouderen met een beperking met een soortgelijke zorgvraag. Bij de begroting van het ministerie van VWS diende GroenLinks-PvdA naar aanleiding van een artikel in Zorgvisie hierover een motie in, maar die werd door minister Fleur Agema ontraden vanwege het ontbreken van financiële dekking. Ten onrechte, vindt VGN, want het budget van de stimuleringsregeling zou door deze motie niet wijzigen. “Er kunnen evenveel woningen mee gebouwd worden, alleen ná de motie voor een iets bredere doelgroep dan nu het geval is. We hopen dat deze motie snel alsnog in stemming komt”, zegt Van Uum.

Dinsdag 10 december is er in de Tweede Kamer een debat over het VN-verdrag Handicap. In dit verdrag staat dat Nederland op allerlei terreinen te weinig doet voor mensen met een beperking. VGN maakt zelf deel uit van de Werkagenda.