VN: Nederland moet meer doen voor gehandicapten

Het comité toont zich in een kritische evaluatie onder meer bezorgd over de toegankelijkheid van het onderwijs, het openbaar vervoer en de arbeidsmarkt. Ook over gedwongen behandelingen in bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg zijn de leden kritisch: daar zou Nederland een einde aan moeten maken, vinden de leden.

Uit onderzoeken en data heeft het comité de indruk gekregen dat mensen met een beperking, en dan met name verstandelijke beperkingen, “nog altijd te maken hebben met stigmatisering en discriminatie”.

De opstellers van het rapport vinden dat afspraken uit het VN-verdrag nog onvoldoende zijn doorgevoerd. Volgens hun rapport moet Nederland bestaande wetgeving dringend “systematisch beoordelen” en in lijn brengen met het verdrag. Hun bevindingen zijn niet bindend; ze vormen een advies aan de Nederlandse overheid. (ANP)