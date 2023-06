VGN: Meerjarig Wlz-kader beperkt financiën zorgaanbieders

Het meerjarig Wlz-budget zoals minister Conny Helder heeft gepresenteerd beperkt de financiën van zorgaanbieders binnen de gehandicaptenzorg, bepleit Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit terwijl de financiële positie dit jaar al krapper is geworden , merkt de branchevereniging op. “Hoewel de sector net als altijd grote veer- en sprongkracht toont, luidt ze nu de noodklok.”

Het is voor het eerst dat VWS voor een langere periode het Wlz-kader begroot. Dit moet het voor zorgkantoren ook makkelijker maken om meerjarig te contracteren. Volgens minister Helder zorgt dit voor zekerheden bij zowel de zorgaanbieders als zorgkantoren waardoor kosten ook dalen. Maar VGN is het hier niet mee eens. Die ziet de maatregel vooral als bezuinigingsopdracht ook omdat het gepaard gaat met een bezuiniging van 0,5 procent voor de gehandicaptenzorg.

Wlz-budget

Voor dit jaar is het budget begroot op 32,93 miljard euro voor zorg verleend vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit budget groeit in stapjes naar 35,276 miljard euro in 2026. Voor 2028 wordt een indicatief budget vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) begroot van 37,566 miljard euro, maar dit valt buiten de huidige kabinetsperiode en het Centraal Planbureau (CPB) moet voor 2027 en 2028 ook nog nieuwe berekeningen maken.

Kort geding inkoopbeleid

VGN heeft eerder al aangekondigd samen met 58 zorgaanbieders een kort geding te starten tegen het inkoopbeleid voor 2024-2026 van de zorgkantoren. De partijen vinden het richttarief te laag als gekeken wordt naar de jaarcijfers van 2022. De zitting vindt plaats op 28 september 2023 om 9.00 uur in Den Haag.