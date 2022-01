VGZ-bestuurder Karien van Gennip nieuwe minister van Sociale Zaken

Van Gennip is geen onbekende in Den Haag. Tussen 2003 en 2007 was zij staatssecretaris voor Buitenlandse Handel in het kabinet Balkenende II en het kabinet Balkenende III. Daarnaast was zij Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken namens het CDA.

Carrière

Haar carrière begon zij bij adviesbureau McKinsey & Company, waarbij ze ook in de zorgsector actief was. Hierna was zij korte tijd directeur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Na de politiek ging ze in 2008 aan de slag bij ING waarbij de zich opwerkte tot CEO van de Franse tak van de bank. In november 2020 startte zij bij VGZ als bestuursvoorzitter. Op de Skipr99 voor dit jaar staat zij op de 17e plek.

Naar verwachting presenteert het nieuwe kabinet zich op 10 januari.