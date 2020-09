Karien van Gennip aan het roer bij VGZ

Dat meldt VGZ op 23 september. Na haar aanstelling bestaat de raad van bestuur van Coöperatie VGZ naast Van Gennip uit Ab Klink en Kees Hamster. “Met veel energie en enthousiasme start ik aan wat ik als maatschappelijke opdracht zie”, zegt Van Gennip. “De zorg in Nederland staat continu voor uitdagingen. Ik hoop met mijn ervaring bij te kunnen dragen aan zinnige zorg, het versnellen van de digitale transformatie en de verbinding met zorgaanbieders en verzekerden.”

Karien van Gennip (1968) begon haar carrière in 1994 bij adviesbureau McKinsey & Company in Amsterdam en San Francisco, waar zij onder andere in de zorgsector actief was. Na korte tijd directeur van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te zijn geweest, volgde ze een politieke carrière van enkele jaren. Zo was Van Gennip staatssecretaris van Buitenlandse Handel in de periode tussen 2003 en 2007. Daarnaast was zij Tweede Kamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken namens het CDA. In 2008 verruilde Van Gennip de politiek voor de bankensector en maakte carrière binnen ING, waar zij tot voor kort in dienst was als CEO van ING Bank France. Van Gennip studeerde Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft en behaalde in 1995 tevens een Master of Business Administration (MBA) aan het European Institute of Business Administration (INSEAD) te Fontainebleau, Frankrijk.