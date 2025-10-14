VGZ investeert 9 ton in zorg op afstand

Het investeringsfonds van VGZ en het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) investeren samen 900.000 euro in een triageplatform voor zorg op afstand.

De investering gaat naar zorgtechnologiebedrijf Syntilio. Ook zittende aandeelhouders, waaronder NextGen Ventures, doen een aanvullende investering in het bedrijf. De investering maakt verdere groei en doorontwikkeling van het platform mogelijk.

Bericht aan de buurvrouw

Syntilio combineert verschillende informatiebronnen waardoor de meest ‘passende’ interventie op afstand gekozen kan worden. Volgens het persbericht is dat ‘niet altijd het sturen van een zorgverlener, zoals we nu nog vaak doen. Soms kan een ondersteuningsvraag opgelost worden door een bericht aan de buurvrouw met de vraag of zij even wil langsgaan om te kijken of alles goed is.’

Martijn Kers, directeur Zorgbeleid & Innovatie bij VGZ: “De zorg van de toekomst vraagt om slimme, schaalbare oplossingen die de beschikbare capaciteit beter benutten. Met Syntilio investeren we in technologie die zorgorganisaties helpt om triage, opvolging en samenwerking rond de cliënt slimmer in te richten. Dat levert tijdwinst op voor zorgprofessionals en draagt direct bij aan het doel van VGZ: toegankelijkheid als onderdeel van Toekomstbestendige Zorg.”