VGZ Zorgkantoor en ASVZ gaan samen wachtlijsten te lijf met Triple-C

De zorgverzekeraar en de organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking hopen de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag toegankelijker, beter en betaalbaarder te maken.

Triple-C Werkplaats

De Triple-C Werkplaats speelt een centrale rol in deze samenwerking. Door de inzet van lerend en creërend samenwerken, verbindt de werkplaats de uitgangspunten van Triple-C met de uitvoering en organisatie van orthopedagogische behandeling van mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag.

VGZ

Hans van Noorden, directeur Langdurige Zorg VGZ Zorgkantoor: “Triple-C zorgt voor een op het oog eenvoudige maar zeer effectieve aanpak om heel complexe vragen en heel complexe situaties bij cliënten in de gehandicaptenzorg op te pakken en echt voor hen te verbeteren. Toepassing van Triple-C is ingewikkeld en een zaak van lange adem. Wij steunen ASVZ graag bij het verder uitdragen en verspreiden van deze effectieve aanpak”.

Kennisdeling

ASVZ wil haar kennis en ervaringen delen met andere zorgaanbieders zodat deze een start kunnen maken met het organiseren en verbinden van Triple-C in de organisatie. Niet alleen in de gehandicaptenzorg, maar ook in de geestelijke gezondheidszorg. Door bijvoorbeeld regionale inspiratiebijeenkomsten te organiseren, willen ASVZ en VGZ Zorgkantoor zorgaanbieders motiveren om de Triple-C methodiek te omarmen. Met het aanbieden en toegankelijk maken van een platform voor kennisdeling en samenwerking profiteert de gehele sector van de opgedane ervaringen en good practices.

ASVZ

Hanneke Kooiman, voorzitter raad van bestuur ASVZ: “We zijn trots op deze samenwerking. We weten waar we naartoe willen en verstaan elkaar hierin. En snappen allebei dat het gaat om gewone mensen. En niet alleen maar zeggen dat je Triple-C doet, het gaat er vooral om hoe je doet. Die brug wil de Triple-C werkplaats zijn voor onze eigen medewerkers, maar ook voor andere zorgaanbieders”.

Wachtlijsten

Cliënten krijgen op deze manier sneller toegang tot de juiste zorg, wachtlijsten worden korter, en de kwaliteit van leven verbetert. Deze samenwerking is een gezamenlijke inspanning om de zorg voor mensen met een complexe zorgvraag te verbeteren en “een toekomst te creëren waarin iedereen de zorg ontvangt die nodig is, die bovendien betaalbaar blijft en medewerkers ondersteunt en bindt aan de sector”.