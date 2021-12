ViCentra haalt 65 miljoen euro voor uitbreiding insulinepomp

Interessant voor u

Bijna 200.000 online handtekeningen voor kinderhartchirurgie in Groningen

De petitie om kinderhartchirurgie bij het UMCG te houden is bijna 200.000 keer ondertekend online. In een paar dagen tijd is een groot aantal mensen in het verweer gekomen tegen de beslissing om kinderhartchirurgie te concentreren in Rotterdam en Utrecht.