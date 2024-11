Vijf nieuwe auditoren bij accreditatiecommissie NVZD

Voor enkele huidige auditoren verloopt de benoemingstermijn, waardoor zij eind 2024 het team verlaten. Met de aanstelling van deze nieuwe auditoren breidt de NVZD haar capaciteit uit.

Uitbreiding

De nieuwe auditoren brengen uiteenlopende ervaring mee, zowel binnen als buiten de zorg, en beschikken over expertise op het gebied van professionele ontwikkeling. Verder is de man-vrouwverdeling in evenwicht.

Diny de Bresser heeft 43 jaar ervaring in de gezondheidszorg, waarvan 17 jaar als bestuurder in de vvt-sector. Gertrude van den Brink heeft in haar loopbaan diverse functies vervuld, waarbij zij opereerde op het snijvlak van zorg, onderwijs en samenleving. Zo was zij onder meer directeur van Amsterdam Thuiszorg en bestuurder bij NSDSK en Middin. Miša Džoljić is hoogleraar Healthcare Management aan de UvA en was daarvoor, bestuurder bij het AMC en Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van Nyenrode Business Universiteit. Saskia van der Meij heeft meer dan 30 jaar leidinggevende ervaring bij internationale organisaties zoals ING en Royal BAM Group. Guus van Weelden heeft 30 jaar als zorgbestuurder gewerkt en was lid van de raad van bestuur van UWV.

Accreditatiesysteem

Met het accreditatiesysteem voor zorgbestuurders levert de NVZD een belangrijke bijdrage aan de professionalisering en de maatschappelijke legitimatie van het zorgbestuur. Het accreditatietraject beoordeelt of bestuurders actief werken aan hun professionele ontwikkeling en beschikken over zelfreflectief vermogen.

Leden van de NVZD kunnen het accreditatietraject starten zodra zij een jaar als bestuurder binnen dezelfde zorginstelling werkzaam zijn.