Vincent Moolenaar nieuw lid raad van toezicht Treant

Vincent Moolenaar is per 1 juli benoemd als lid raad van toezicht bij Treant.

Moolenaar is werkzaam als Business Director Board & Governance Programs bij Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast bekleedt hij diverse nevenfuncties, waaronder auditor bij NVZD voor de accreditatie van zorgbestuurders, toezichthouder bij Deloitte en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Verder is hij Raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer, onderdeel van het Gerechtshof Amsterdam.

“Hij is een zeer ervaren bestuurder en toezichthouder en heeft ruime ervaring in zowel de profit als de non-profit sector” , zo laat Treant weten. “Zo was hij verantwoordelijk voor grote transities en integraties binnen Shell en Ahold. Zijn diepe expertise op het gebied van governance, risicomanagement en audit, gaat hij bij Treant inzetten in zijn rol als vicevoorzitter raad van toezicht en voorzitter remuneratiecommissie.”