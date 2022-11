Virtual reality tijdens bevalling bij MCL

Steeds meer ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken gebruiken virtual reality tijdens de zwangerschap en de bevalling. Het MCL is het zevende ziekenhuis die de brillen van BirthVR inzet als een van de manieren om pijn te bestrijden.

BirthVR is een uitvinding van gyneacologen Martine Wassen en Anne-Claire Musters van het Zuyderland Medisch Centrum. In het Zuyderland zelf zijn vier brillen in gebruik.

BirthVR is een app die vrouwen in alle fases van de bevalling helpt om te ontspannen en minder pijn te voelen. BirthVR biedt verschillende ontspannings-, concentratie- en ademhalingsmeditaties aan om tijdens de zwangerschap te doen.

Natuurbeelden met weidse blik

In de app kunnen vrouwen in de zwangerschap kiezen tussen verschillende meditatie- en ademhalingsoefeningen, en verschillende soorten natuurbeelden, zoals het strand, de onderwaterwereld of bergen en bossen. Uit onderzoek van Wassen en Musters bleek dat alle vrouwen een weidse blik belangrijk vinden tijdens de bevalling.

Eigen regie

Naast een alternatief voor pijnstilling blijkt virtual reality tijdens de bevalling meer voordelen te hebben. Vrouwen ervaren meer eigen regie en controle over wat er met hen gebeurt in het ziekenhuis, zo blijkt uit de studie.