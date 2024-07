VNG adviseert gemeenten om met zorgaanbieders over diplomafraude te praten

Het is te makkelijk om met een vals diploma in de zorg aan de slag te gaan. Dat meldden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) eind juni. Op basis van deze conclusie roept de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) haar leden op om met zorgaanbieders in gesprek te gaan over gesjoemel met diploma’s.

Naar aanleiding van een brandbrief in januari dit jaar over misstanden in zorgopleidingen zijn de inspecties een verkenning gestart. De toezichthouders spraken met bonafide bemiddelingsbureaus en opleidingen en keken naar meldingen over diplomafraude en misstanden bij opleidingen.

Grote risico’s

Uit de verkenning blijkt dat het te makkelijk is om met een vals diploma in de zorg aan de slag te gaan. “Of met een ‘gekocht’ diploma, zonder dat iemand echt een opleiding heeft gevolgd of echt stage heeft gelopen”, aldus de IGJ. “Er zijn malafide bureaus die zulke diploma’s te koop aanbieden en vervolgens mensen als zzp’ers in de zorg aan het werk zetten. Dat levert grote risico’s op voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.”

Contractmanager spreken

De VNG roept gemeentelijke toezichthouders daarom op om in gesprek te gaan met de contractmanagers. “Zo kunnen zij contact leggen met zorgbedrijven om hen te waarschuwen voor dit steeds groter wordende fenomeen. Het uitgangspunt daarbij moet zijn om welwillende zorgbedrijven te helpen bij het bieden van passende zorg en inzet van de juiste mensen”, aldus de gemeentenfederatie.

Uit de verkenning blijkt nog niet welke omvang de misstanden en risico’s hebben. Ook zijn nog niet alle misstanden afzonderlijk van elkaar onderzocht. “Het is complex om de situatie goed in beeld te kunnen brengen.” De komende tijd wordt daar meer onderzoek naar gedaan.