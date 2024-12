VNG: naar rechter als overheid te weinig betaalt

Gemeenten stappen naar de rechter als het Rijk “niet betaalt wat nodig is” om bepaalde taken uit te voeren, zoals die rond jeugdzorg. Dat zei Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dinsdag in het tv-programma Nieuwsuur.

Door bezuinigingen van het Rijk op het gemeentefonds moeten gemeenten beter letten op hun uitgaven en inkomsten. In veel plaatsen gaat dat ten koste van onder meer cultuur, woningbouw en bibliotheken, maar ook voor jeugdzorg. “Het kan niet zo zijn dat het Rijk ons wel bepaalde taken wil laten uitvoeren, maar er niet voor wil betalen”, zei Dijksma daarover.

Een commissie onderzoekt de tekorten bij gemeenten en is daar naar verwachting eind januari mee klaar. Als de tekorten aanhouden, verwacht Dijksma “boter bij de vis.” Ze kijkt er niet naar uit om het Rijk aan te vechten, zei ze, maar gaat het ook niet uit de weg.

In dezelfde uitzending zei minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken dat gemeenten geen extra geld hoeven te verwachten, omdat “pijnlijke keuzes” nu eenmaal noodzakelijk zijn. Wel wil ze kijken of er taken afkunnen bij gemeenten. Dijksma noemde dat een “typische Haagse bezweringsformule” waar “de minister niet mee wegkomt”. (ANP)